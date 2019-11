Nieuwe omroep Ongehoord Nederland wil plek in bestel

"Nederland verandert langzaam in een heel nauwe maatschappij waarin problemen als massamigratie niet meer worden benoemd", zegt Karskens in het AD. "Wij willen een stem zijn voor mensen die de Nederlandse cultuur hoog hebben zitten en terugverlangen naar de tijd dat je nog alles kon zeggen. Zonder politiek correct te hoeven zijn. De authentieke vrijheidsdrang die in Nederland hoog stond aangeschreven, is heel beperkt geworden. Ik voel me verplicht daar iets tegen te doen."

Bekijk ook: Mislukt Kamerlid gaat los op VVD

Karskens en Berckmoes willen zich niet aansluiten bij de rechtse omroepen WNL en PowNed. "We zijn niet links of rechts, maar onafhankelijk. Wij willen een tegengeluid laten horen en de eenzijdigheid tegengaan. Wij lanceren vandaag onze website ongehoordnederland.nl waar mensen die zich ongehoord voelen, een minuut filmtijd krijgen om hun zegje te doen. Ik laat me graag verrassen om iets van anderen te leren", aldus Berckmoes.