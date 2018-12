Bijzonder babynieuws: zeldzame zwarte jaguar geboren in Best

Het welpje is op 9 december al geboren, maar de dierentuin maakte het nieuws nu pas bekend via hun Facebookpagina. „Moeder en welp maken het heel goed. Komende tijd zullen ze nog even binnen blijven zodat ze voldoende rust krijgen en lekker warm zitten”, aldus BestZoo.

Het is nog niet duidelijk of het welpje een mannetje of een vrouwtje is. Als de moeder en haar welpje naar buiten mogen, maakt de dierentuin dit bekend.