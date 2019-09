Zitting ’geldsmijtrel’ politie uitgesteld

Dat laat de rechtbank Zwolle vrijdag weten. De hoofdrolspeler in de geruchtmakende ’geldsmijtrel’ wordt verdacht van onder meer valsheid in geschrifte en verduistering. Waarom zijn ex-advocaat de verdediging neerlegde is niet duidelijk. Duijvelshoff wil er niets over zeggen. Giltay laat weten dat hij twee nieuwe advocaten heeft, van het kantoor Cleerdin & Hamer.

Een week na de strafzaak in Zwolle behandelt de rechtbank in Utrecht wel het beroep tegen zijn strafontslag. Die zitting gaat wel door omdat Giltay hiervoor een andere raadsman heeft.