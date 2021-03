Dode in Brabants drugslab raadsel: ’Geen koeien maar schimmige zaken in stal’

De politie doet onderzoek bij de boerderij aan de Beverstraat in Wernhout, waar een dode bij een drugslab werd gevonden. Ⓒ MaRicMedia

Wernhout - Een drugslab in het buitengebied. Niemand in het Brabantse Wernhout, vlakbij de Belgische grens, die daarvan opkijkt. Maar dat er dinsdagnacht een dode viel na een brand of explosie, vinden buren en omstanders wel schokkend.