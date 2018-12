Megadiefstal juwelier Maastricht: buit van 1,3 miljoen

De juwelier aan de Maastrichtse Platielstraat werd in de nacht van maandag op dinsdag slachtoffer van een inbraak waarbij maar liefst voor 1,3 miljoen aan 150 exclusieve horloges werd meegenomen.

„De twee mannen wisten waarvoor de kwamen. Dit zijn hele dure en exclusieve horloges. Van de meeste bestaan slechts enkele exemplaren”, vertelt Alfred Burger. Volgens hem wijst alles erop dat de inbraak goed is voorbereid. „Ze zijn met een ladder tegen de gevel gaan staan. Daarna is alles met een moker ingeslagen en zijn ze als dollemannen van het kantoorgedeelte de trap afgegaan. Daarna hebben ze de vitrines ingeslagen en zijn er vandoor gegaan.”

Beveiliging

Burger zegt dat hij alles heeft gedaan om zijn zaak te beveiligen. „Zeker, dubbel veiligheidsglas, alarmsystemen en noem maar op. Ik heb eerder dit jaar nog een inspectie van de verzekeraar gehad. Juweliers kunnen zich heel moeilijk verzekeren. Ik kon ook maar tot 2,5 ton verzekerd worden, dus de strop is groot.”

Inmiddels overweegt Alfred Burger een beloning van tienduizend euro uit te loven voor de tip die naar naar rovers leidt. „Daarnaast heb Ik nog wel hoop dat we de buit of een deel daarvan terug zien. Ik heb internationaal alarm geslagen bij collega’s. Dat is een uiterst dicht netwerk. Een aantal horloge is in zekere zin onverkoopbaar. Die zijn zo exclusief dat ze meteen opvallen als ze worden aangeboden” aldus de getroffen juwelier.

De politie zegt dat het onderzoek loopt en morgen met meer informatie te komen over de horlogeroof.