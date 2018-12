Inbraakgolf vergalt kerst: ’Het is verschrikkelijk’

De inbrekers klommen via de buitenmuur het dak op. De voetafdrukken staan nog op de witte vloerbedekking. Ⓒ De Telegraaf

WINTERSWIJK - Slachtoffers van een inbraakgolf die het Achterhoekse Winterswijk op eerste kerstdag trof zijn hevig ontdaan en spreken van een compleet vergald jaareinde. „Mijn man is herstellende van een hartoperatie en dan krijgen we er dit ook nog eens bij. We waren van plan om 2019 goed te beginnen, maar zoals dit jaar eindigt is dat nog maar de vraag. Het is verschrikkelijk.”