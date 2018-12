Dakloze jongeman (20) mag tot januari in hotel blijven

Dat meldt RTV Noord. Eerder werd duidelijk dat de jongeman tijdens de kerstdagen kosteloos mocht slapen in het hotel en gebruik kon maken van het ontbijt- en avondbuffen.

Foto

De jongen bleek al 22 weken door Groningen te zwerven. Joram Krol fotografeerde hem ruim een week geleden in de stationshal. In de hoek, tegen een muur liggend, een glinsterende kerstboom op de achtergrond. Dit jaar was er ’een om nooit te vergeten’, schreef Krol bij het beeld. „Een schril contrast”, reageert iemand.

Een eigenaar van een Gronings restaurant en tevens assistent-manager van het hotel, wilde meer doen. „Zoiets faciliteren heb ik nog nooit eerder gedaan, maar toen ik zijn situatie te horen kreeg, ging me dat echt aan het hart”, aldus de manager.