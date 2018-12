Vuurwerk steeds minder welkom bij oud en nieuw

Het is voor het eerst dat bewoners van de hoofdstad dit zelf kunnen regelen. In de pakketten zitten onder meer borden en raamposters die duidelijk maken dat het afsteken van onder meer vuurpijlen en rotjes niet is gewenst. De gemeente controleert nog niet op deze plekken.

In Den Haag vond vorig jaar al een experiment plaats met de door bewoners geïnitieerde vuurwerkvrije gebieden. De ervaringen waren positief. Dit jaar heeft de gemeente tot nu toe aan ruim dertig initiatieven borden verstrekt. Voor de vorige jaarwisseling waren dat er nog achttien.

Bekijk ook: Kamper knaltraditie verder aan banden

Rotterdam heeft net als vorig jaar tientallen vuurwerkvrije zones aangewezen. Het gaat hierbij om drukbezochte plaatsen in het centrum, verzorgingstehuizen, parken, dierenverblijven en de omgeving van de Erasmusbrug. Dat laatste verbod heeft te maken met het Nationale Vuurwerk dat ook in dat gebied wordt afgestoken. In de zones wordt nadrukkelijk gehandhaafd. Rotterdam wil dat vanaf de jaarwisseling 2019/2020 alleen nog vuurwerk wordt afgestoken in speciale vuurwerkzones. Buiten die zones wordt het verboden.

Bekijk ook: Buurt gruwt van vuurwerkkopers

Volgend jaar wil Amsterdam ook die stap zetten. Deze maand is onderzocht of er draagvlak is om de wijk IJburg in Amsterdam-Oost, waar zo’n 25.000 mensen wonen, in 2019 als eerste gebied in de hoofdstad vuurwerkvrij te maken. De resultaten hiervan komen na de jaarwisseling, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Zones

In veel andere plaatsen zijn al vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen, dierenasiels, dierentuinen, kinderboerderijen en maneges.

Oud en nieuw geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar. Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting is er tijdens deze dagen 4,5 keer meer risico op brand en neemt de kans op brandwonden tijdens de jaarwisseling zelfs met zes keer toe. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet daarop weten dat gemeenten voor de jaarwisseling van volgend jaar zelf kunnen besluiten of ze een vuurwerkverbod instellen.