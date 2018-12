Opperrechter Ginsburg mag ziekenhuis verlaten

Ginsberg geldt als een van de invloedrijkste rechtsdeskundigen in de VS. Ze staat al decennia bekend als voorvechtster van vrouwenrechten en is geliefd om haar liberale visie. Haar leven en werk is onlangs verfilmd met Felicity Jones in de hoofdrol. ’RBG - Een leven voor de Gerechtigheid’ is ook in Nederland uitgebracht.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik