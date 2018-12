Doorzetten loont: zo vonden deze stellen tóch een droomhuis

Niels en Danielle vonden even buiten Lelystad het ’pareltje’ waarin zij inmiddels met hun kinderen Jasper en Anne-Sophie en de hond Mara wonen. Ⓒ Aldo Allessie

Voor de woningmarkt was 2018 het jaar waarin het met name voor starters schier onmogelijk werd in de stad een huis te krijgen. Omdat ook huren steeds duurder werd, keerden dit jaar steeds meer twintigers terug naar hun ouders. Creatieve doorzetters slaagden er dit jaar tóch in hun droomhuis te bemachtigen.