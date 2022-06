Premium Het beste van De Telegraaf

Van seksfeestjes tot vrijwillige ballingschap na fraude Niet alle Europese royals even stevig in het zadel

Foto’s van Koningin Elizabeth worden op Buckingham Palace geprojecteerd vanwege haar ’platinum jubilee’. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Groot-Brittannië viert momenteel de ’platinum jubilee’ van koningin Elizabeth II. Het 70-jarige regeringsjubileum van de Britse vorstin is een goede aanleiding om eens naar alle Europese koningshuizen te kijken en dan vooral hoe populair ze nog zijn onder de ’onderdanen’ die de leden ervan dienen. Want veel landen op ons continent hebben nog altijd iemand als staatshoofd die niet door het volk is gekozen, maar deze functie bekleedt louter en alleen op basis van geboorte.