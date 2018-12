Bedieningssysteem bubbelbad zo lek als een mandje

Zo kunnen de hackers met hun mobiel of laptop de lampen of warmtepomp bedienen, onthult BBC Click in een tv-programma.

De kwetsbare systemen van de bubbelbaden worden vanuit een app door de eigenaren beheerd. Maar via wifi-databases van derden kunnen hackers een specifieke hot tub overnemen door de locatiegegevens via GPS te traceren.

Balboa Water Groep, een bedrijf dat ook in Nederland onderdelen voor bubbelbaden levert, heeft beloofd om de beveiliging op de systemen aan te scherpen. Eind februari hoopt het bedrijf de problemen opgelost te hebben.

Het Britse beveiligingsbedrijf Pen Test Partners voerde het onderzoek in opdracht van BBC uit. De onderzoekers waarschuwden dat er meerdere huishoudelijke apparaten zijn die gevaar lopen. „Verschillende kerstcadeaus die je ontvangt, kunnen na verbinding met het internet gemakkelijk op afstand worden overgenomen en bestuurd”, vertelt eigenaar Ken Munro. Hierbij moet men ook denken aan smartwatches die de locaties van kinderen kunnen traceren of tablets.

Waakzame consument

Fabrikanten nemen volgens de eigenaar van het beveiligingsbedrijf nog te weinig maatregelen. „En tot dat moment moeten consumenten waakzaam zijn.” Zo raadt hij aan om standaardwachtwoorden op de apparatuur direct te resetten en te vervangen voor een eigen uniek wachtwoord.