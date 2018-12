Gele Hesjes blokkeren snelweg richting Maastricht

Een woordvoerder van de politie vertelt aan omroep L1 dat het om ongeveer twintig demonstranten gaat. Zij zouden onder meer pallets op het wegdek hebben geplaatst en schijnen deze in brand te hebben gestoken. Ook werden er autobanden en vuurwerk gebruikt.

Volgens de politie hebben de Belgische autoriteiten de leiding over de demonstratie aangezien het over de grens plaatsvindt. De burgemeester van Luik gaat ter plaatse met demonstranten in gesprek.