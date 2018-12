Ombudsman houdt gas erop

Reinier van Zutphen maakt nog altijd overuren, zegt hij. Ⓒ Rias Immink

Den Haag - De Nationale Ombudsman is inmiddels alweer over de helft van zijn ’regeerperiode’ van zes jaar, sinds hij in april 2015 door de Tweede Kamer werd aangesteld als Nationale Ombudsman. Maar rustiger is het leven van Reinier van Zutphen (59) er zeker niet op geworden. „Ik maak nog altijd overuren”, zegt hij terugkijkend op het afgelopen jaar.