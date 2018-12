Datalek bij politie

Flesjes eau de toilette verdwijnen in de tas van een winkeldievegge. Ⓒ ANP

Den Haag - De politie heeft gedurende tweeënhalf jaar persoonsgegevens van alle winkeldieven in Nederland doorgespeeld aan een bedrijf dat schade verhaalt namens winkeliers. Dit bedrijf had maar een klein deel van de gegevens nodig, maar mocht wekelijks de complete database van alle winkeldiefstallen uit het politiesysteem downloaden. Pikant detail is dat directeur Arie Jan van Os van dit bedrijf, SODA, vroeger bij de politie werkte. Zijn zoon, die er ook werkt, is nog steeds agent.