Iets groots dus.

Zeker nu past blijdschap over het roemloos verscheiden van deze meedogenloze jihadistische schoft wellicht niet in de vergiffenisleer van de profeet zonder wiens geboorte het feest van de komende twee dagen niet eens had bestaan, een leer overigens waarvan de huidige westerse maatschappij, zoals geregeld blijkt, wat al te rigoureus is doordrenkt.

Maar ik ben nu eenmaal een reddeloos verloren heiden die in dit verband alleen waarde wenst te hechten aan enige oudtestamentische getuigenissen, zoals in Leviticus 24:19-20: „Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft: breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand.”

Niet wéér die andere wang toekeren, inderdaad.

Toch klamp ik mij, met kerst voor de deur, hoezeer het nieuws mijn gemoed ook verlichtte, niet aan de definitieve uitschakeling van Anis Amri vast. Zelfs het besef dat hij door Italiaanse politiekogels werd geveld en niet door Nederlandse, waardoor wij gevrijwaard zullen blijven van de typisch polderlandse verhalen waarin erop wordt gewezen dat de aanhouding die aan zijn liquidatie voorafging het bestaan van etnisch profileren bewijst, kan mij er niet van weerhouden om voor iets kleins te kiezen: de terugkeer van mijn vader op aarde.

Het verkeerde moment, zo lijkt het, vlak voor de kerst. Maar hij heette Hoogland, geen Heiland, en ging pas in 2005 hemelen. Het was wél een magische ervaring zijn naam ineens weer vermeld te zien staan, in het kader bovendien van een gebeurtenis die kenmerken van een kerstvertelling had.

„Een aantal Alkmaarse zorginstellingen kunnen een forse schenking tegemoet zien van de ’Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)”, las ik op de site ’Alkmaar Centraal’. „Dit fonds schenkt in totaal een bedrag van ruim 275.000 euro.”

„Sinds 2005 is het fonds in liquidatie”, stond er ook. Waarna mijn broer Jaap werd genoemd, „zoon van de laatste bestuurder Jac. Hoogland”, sindsdien optredend als ’vereffenaar’ en op zoek naar bestemmingen voor het liquidatiesaldo. Tenslotte volgden de namen van vijf instellingen die van 2017 tot en met 2020 ieder in totaal 50.000 euro tegemoet kunnen zien.

Ik zag ’m weer zitten, ouwe Jac., zorgvuldig pennend in zijn administratieboeken, met dat mooie, kleine handschrift van hem.

Ik huiverde en dacht: vrede op aarde, hier klamp ik mij tijdens de kerst aan vast.

Iets kleins, maar ook iets groots.

Ik wens u een grootse kerst toe.