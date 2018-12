NS-topman Roger van Boxtel trekt miljarden uit

NS-topman Roger van Boxtel ziet graag tempo in verbeteringen voor het treinvervoer. Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Amsterdam - In de strijd tegen uitpuilende treinen trekt NS de portemonnee. Volgens NS-topman Roger van Boxtel gaat het om een investering van in totaal 3,5 miljard euro. In een interview met De Telegraaf doet de 64-jarige Van Boxtel uit de doeken wat zijn plannen zijn de komende jaren. „Er is veel werk aan de winkel op het spoor. Er zijn dringend investeringen nodig om niet vast te lopen en Nederland in beweging te houden.”