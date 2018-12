NS doet megaorder sprinters

De eerste tien van de eerder gekochte 118 sprinters zijn deze maand in de dienstregeling gekomen. De laatste komt in 2022 op het spoor. „Vanaf 2020 stromen onze bij Alstom bestelde 79 nieuwe generatie-intercity’s in. Die kunnen met 200 km/u ook op de hogesnelheidslijn rijden. NS heeft opties op nog eens tientallen van die treinen”, zegt topman Roger van Boxtel in een exclusief gesprek met De Telegraaf.

