Betere zorg voor migrantenkinderen in VS

Demonstranten protesteren naast het State Capitol Square van Virginia voor het behoud van de Obamacare zorgverzekering. Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft beloofd dat migrantenkinderen beter medisch onderzoek zullen krijgen wanneer ze ziek zijn. Deze belofte komt nadat een 8-jarige jongen uit Guatemala kort na zijn arrestatie door de Amerikaanse politie in de staat New Mexico overleed. Het was de tweede kindmigrant binnen een maand die overleed onder toezicht van de Amerikaanse immigratiedienst.