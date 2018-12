Politie weigert met nieuwe ME-bus te rijden

De Mercedessen, die voor 40 miljoen zijn gekocht zouden slecht remmen, zijn te krap om in om te kleden en als de wagen wordt geschud gaan de zijramen open.

Ook zou de brandveiligheid niet deugen, zo schrijft het AD.

De witte Mercedesbus werd in 2016 gepresenteerd als een flexibeler alternatief voor de blauwe bus waarin de Mobiele Eenheid (ME) zich al jaren verplaatst. De politie koos bewust voor een kleinere bus, zodat die met een normaal B-rijbewijs kan worden bestuurd. Voorlopig staan ze nu meestal in de garage. Ook in andere regio’s weigeren agenten er mee op pad te gaan.