’Onbarmhartige’ staatssecretaris Asiel België op handen gedragen

Meer dan 600 van hen kregen een verblijfsvergunning van Francken om in België te mogen wonen. Een saillante gebeurtenis aangezien Francken in België binnen linkse kring te boek staat als een politicus die wars is van vreemdelingen. „Ik zal me altijd blijven inzetten voor de religieuze minderheden in het Midden-Oosten”, tweet Francken.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik