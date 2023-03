Zeven maanden zwangere vrouw (21) gedood bij ripdeal die ze zelf plande

Genesis Escobar had samen met haar partner een plan beraamd, maar dat liep volledig verkeerd af. Toen zij bij haar beoogde slachtoffers in de auto was gestapt werd ze zelf in de hand, de rug en de schouder geschoten. De bende dumpte haar lichaam daarna op straat en gooide een stapel contant geld op de zwaargewonde Escobar alvorens ervandoor te gaan.

Haar vriendje, dat op de uitkijk had gestaan om de drugsdealers te beroven, zou een deel van dat geld hebben meegegrist en zijn vriendin stervend op straat hebben achtergelaten, meldt de Chicago Sun Times. Escobar werd nog naar het Illinois Masonic Medical Center gebracht, waar alleen nog haar overlijden kon worden vastgesteld.

De schietpartij en alles wat daaraan vooraf was gegaan werd opgenomen met veiligheidscamera's, maar die beelden hebben nog niet tot een aanhouding geleid.

Genesis Escobar was geen onbekende van de politie. Ze was de laatste jaren meermaals opgepakt. Ten tijde van de mislukte overval zat ze nog in haar proeftijd, na een veroordeling wegens mishandeling. Er liep een onderzoek tegen haar omdat ze in het bezit van een gestolen voertuig en er lagen aanklachten van diefstal en drugsbezit tegen haar.

Ook het ongeboren kindje van Genesis Escobar overleefde de schietpartij niet.