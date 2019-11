Ouders laten baby met zeldzame ziekte achter in ziekenhuis

„Het is een lief kind dat veel lacht en ervan houdt om op de afdeling rondgedragen te worden”, zo vertelt het hoofd van het ziekenhuis aan Italiaanse media. „Hij is erg blij als er muziek voor hem afgespeeld wordt.” Een verpleegster laat weten: „We dromen er allemaal van dat hij ergens snel een eigen kamertje krijgt.”

De ouders zijn er na de geboorte van Giovannino vandoor gegaan. Het is tot nu toe nog niet gelukt om hen op te sporen. Mogelijk wordt het jongetje bij een pleeggezin ondergebracht.

Inmiddels hebben veel mensen zich gemeld bij het ziekenhuis om te laten weten dat ze de zorg voor het jongetje over willen nemen.

De aandoening harlequin ichthyosis wordt bij 1 op een miljoen mensen vastgesteld. Het wordt veroorzaakt door een fout in een gen. De symptomen steken vaak al bij de geboorte de kop op of anders in het eerste levensjaar.

Twee zussen met de aandoening harlequin ichthyosis Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH