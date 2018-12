Paarden net op tijd bevrijd van stalbrand Leiden

Donderdagmorgen ontstond er een grote brand in een paardenmanege aan de Vlietweg in Leiden. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling en was in de wijde omgeving goed te zien. Inmiddels is men de brand meester. Er wordt nog nageblust, zegt een woordvoerder.

De staleigenaar werd gebeld door de overbuurman dat er iets goed mis was bij de manege. De eigenaar ging meteen naar de stal toe en wist in allerijl de zijkant van de schuur open te trekken met een trekker. Daardoor wisten de paarden nog maar net op tijd te ontkomen.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. „Door snel en kordaat optreden van de eigenaar zijn alle paarden veilig naar buiten gekomen”, bevestigt de zegsman.