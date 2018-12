Trump bezoekt Amerikaanse militairen in Ramstein

Trump had eerder woensdag in gezelschap van first lady Melania een bezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. De woordvoerster van het Witte Huis vertelde dat het paar dinsdagavond laat heimelijk uit Washington was vertrokken. Het was Trumps eerste bezoek als president aan Amerikaanse troepen die gestationeerd zijn in het buitenland.

