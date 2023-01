Rel om poster tegen discriminatie

De poster maakt onderdeel uit van een campagne die door vastgoedbedrijven, de makelaarsvereniging NVM, woningkoepel Aedes, gemeenten en het ministerie is gestart. Zo zijn er ook posters met de tekst ’Femke, dat jij op vrouwen valt mag er voor de huurbaas niet toe doen’, ’Ik schrok toen de huurbaas vroeg naar mijn geloof’ en ’Irene en Hans slapen dinsdag in hun nieuwe woning (Mikolaj en Katarzyna niet)’.

PVV-leider Geert Wilders spreekt zich uit tegen een poster die in Eindhoven te zien is met de tekst ’Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. (Omar en Samira niet).’ „Was het maar waar!”, aldus de PVV-leider. „Het is helaas precies andersom. Omar en Samira vreten onze verzorgingsstaat leeg, krijgen gratis zorg, woningen en uitkeringen en Erik en Annemarie kunnen dat allemaal betalen en jarenlang wachten op een woning.”

Die woorden schieten VVD-Kamerlid Zohair El Yassini dan weer in het verkeerde keelgat. „Je zal maar Omar of Samira heten, Nederlander zijn, keihard werken als politieagent of verpleegkundige en door Geert Wilders worden uitgemaakt voor uitvreter. Dan ben je blind voor alle Nederlanders die bijdragen en iets van hun leven proberen te maken.”

Tegelijkertijd heeft de VVD-fractie in Eindhoven om opheldering gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. „We willen af van discriminatie, maar is dit de methode?”, vraagt de lokale VVD-fractievoorzitter Lex Janssen. De Eindhovense LPF-fractie wil de poster subiet laten verwijderen. De Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit is ook kritisch. „Wie bedenkt deze reclame?”

De naam kan een ’red flag’ zijn

D66-Europarlementariër Samira Rafaela is juist blij met de poster. „Het hele punt en de nare realiteit is gewoon dat een naam invloed heeft op alle kansen die je krijgt in deze samenleving. De naam kan een ’red flag’ zijn. Dat is oneerlijk”, vindt zij.

Directeur Youri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie dacht echter eerst dat de poster een ’zieke grap was’. „Dit is gewoon officieel polariseren en mensen tegen elkaar opzetten”, meldt hij. De campagne viel ook niet in goede aarde bij de Utrechtse PvdA’er Alptekin Akdogan. „Ik snap deze campagne niet. Waarom bevolkingsgroepen tegenover elkaar zetten? Welk doel dient dit? Erik en Annemarie hebben hier niet om gevraagd, Omar en Samira ook zeker niet.”

De campagne is opgezet omdat volgens minister Hugo de Jonge (Wonen) woondiscriminatie in Nederland voorkomt. Hij wijst daarvoor naar onderzoeken waaruit naar voren komt dat mensen met ’niet-Nederlandse’ naam minder vaak worden uitgenodigd bij bezichtigingen. „Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.”