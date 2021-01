Marion Koopmans over China-reis: ’Het is teleurstellend’

Het tienkoppige team, waar Koopmans deel van uitmaakt, zou eigenlijk begin januari vertrekken. „Het is teleurstellend. We staan nog op stand-by, we hopen dat het snel duidelijk wordt wanneer we wel kunnen gaan. Misschien wordt het na het Chinees Nieuwjaar (12 februari)”, aldus de viroloog.

Waarom het team de toegang tot China is geweigerd, kon ze niet zeggen. „Ik kan er over speculeren, maar ik weet het gewoon niet. We waren al een hele tijd met Chinese collega’s in overleg, dus het is niet zo dat er niks is gebeurd. We hebben allemaal onze agenda’s ervoor leeg geveegd, wat niet zo makkelijk is”, vertelt Koopmans.

Meer dan visumkwestie

Een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder deze week dat het weigeren van de experts niet alleen een visumkwestie is. Ze noemde het onderzoek naar de herkomst van het virus „ongelofelijk complex.” Ook gaf ze aan dat „noodzakelijke procedures” gevolgd moeten worden om te zorgen dat de missie van de deskundigen goed verloopt.

Politiek ligt dit onderzoek erg gevoelig. Zo hebben de Verenigde Staten de Chinese autoriteiten verweten niet transparant te zijn geweest over de oorspronkelijke uitbraak.