Seks op een vlot voor de wetenschap

Het kan de voorloper van Expeditie Robinson, Big brother, Love island en nog talloze shows worden genoemd. The Acali experiment, zoals The raft officieel heette, werd opgezet door een wetenschapper: de Mexicaanse antropoloog Santiago Genovés.

Hij maakte in de jaren ’70 van de vorige eeuw de kaping van een vliegtuig mee en besloot dat als hij een soortgelijke situatie zou kunnen creëren, dat zou leiden tot de perfecte proeftuin om menselijk gedrag te bestuderen. De kandidaten - vijf mannen en zes vrouwen - vanuit de hele wereld meldden zich aan via krantenadvertenties en werden zorgvuldig geselecteerd, onder meer op aantrekkelijkheid.

Ⓒ Foto VPRO

Foto VPRO.

Het schip stond in de internationale pers al snel bekend als The sex raft. De vrouwen waren veelal topless op de drijvende proeftuin, de mannen geheel ontkleed. Zelfs (de inmiddels overleden) Genovés legde het aan met een van zijn ’proefkonijnen’. De liefde werd op zee bedreven, door bijna iedereen, met iedereen, volgens de opvarenden. Dan was het sigaretje van Bart in Sabine - dat symbool stond voor de eerste vrijpartij in de realityserie Big brother - kinderspel.

Voor het eerst in meer dan veertig jaar zijn zeven deelnemers aan het experiment in een studio bijeengekomen voor de documentaire. Op een replica van het vlot halen ze herinneringen op.

NPO 2, 22:45 UUR