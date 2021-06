LIVE | Licht aan einde van coronatunnel komt steeds dichterbij

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De coronagolf is bijna verleden tijd. Het aantal positieve tests blijft dalen, dankzij vaccinaties en het warmere weer. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 15.000 mensen positief getest. Dat zou het laagste weekcijfer sinds september zijn.

Het exacte aantal komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen. Eind mei was dat aantal gedaald naar net boven de 20.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 12.958 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er 2160 per dag. Daarmee zou het weekcijfer rond de 15.000 kunnen uitkomen. Dat zou bijna 27 procent minder zijn dan vorige week.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 533 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 112 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 66. Ook deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de weken ervoor.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,86. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk ongeveer een miljoen Nederlanders een prik gekregen, vergelijkbaar met de weken ervoor. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten.

6.19 - Aantal dagelijkse besmettingen in India daalt tot onder 100.000

Voor het eerst in ruim twee maanden is het aantal coronabesmettingen in India onder de 100.000 gezakt. Het afgelopen etmaal zijn er 86.498 gevallen geregistreerd, hebben de Indiase gezondheidsautoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Daarmee zijn sinds het begin van de pandemie ongeveer 29 miljoen inwoners besmet geraakt.

Het aantal coronadoden steeg met 2123 en staat inmiddels op ruim 350.000. India is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld door het coronavirus, alleen de VS tellen meer besmettingen.

3.54 - Ziekenhuizen onderzoeken effect derde prik bij kwetsbare patiënt

Ziekenhuizen zien af en toe dat coronapatiënten met een zwakke afweer worden opgenomen, terwijl ze volledig gevaccineerd zijn. Daarom onderzoeken ze of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus, schrijft het AD.

Meerdere ziekenhuizen constateren volgens de krant dat mensen ook na twee vaccinaties soms zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen. Met twee prikken zijn zij nog onvoldoende beschermd tegen het virus. "Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn’’, zegt Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het gaat om mensen met een zwakke afweer, bijvoorbeeld doordat ze al een bepaalde ziekte hebben of doordat ze medicijnen gebruiken die het afweersysteem beïnvloeden.

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu of deze patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. "Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden’’, zegt Goorhuis. In Frankrijk werd al eerder hiertoe besloten. Kwetsbare patiënten krijgen daar na vier weken een derde inenting.

De ziekenhuizen onderzoeken uiteenlopende groepen. Zo wordt van ongeveer achthonderd mensen, onder wie meer dan vijfhonderd patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, vier weken na de tweede vaccinatie de afweerreactie gemeten. "Dan hopen we te zien welke patiënten geen goede respons hebben. Dat kan afhangen van de leeftijd, kankersoort en therapie. We weten het niet’’, zegt Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie bij het UMC Groningen.

Toch zien de ziekenhuizen dat de vaccinaties bij de meeste mensen wel goed werken. Dat er toch nog mensen, met name na hun eerste prik, ernstig ziek worden, is volgens Annemarie Buntsma, woordvoerder van het Flevoziekenhuis, niet verrassend. "Dit beeld past binnen de ‘foutmarge’ van studies naar vaccinaties, waarbij er geen 100 procent dekking is, maar wel een veel kleinere kans op opname", aldus Buntsma.

3.31 - Curaçao schaft avondklok na ruim een jaar af

Vanaf dinsdag geldt er na ruim een jaar geen avondklok meer op Curaçao. Inmiddels heeft bijna 70 procent van de volwassen bevolking een coronavaccinatie gehad.

Meer dan 85.000 bewoners hebben één prik gehad. In totaal zijn ruim 70.000 mensen twee keer gevaccineerd.

Voor bewoners worden meer maatregelen versoepeld. Mensen die twee keer gevaccineerd zijn en vanuit laagrisicolanden terugvliegen naar Curaçao hoeven geen PCR-test voor vertrek te doen. Ook de antigeen-test drie dagen na terugkomst is niet meer verplicht. Passagiers die twee keer gevaccineerd zijn en uit hoogrisicolanden terugkomen moeten nog wel een antigeen-test op Curaçao doen.

De avondklok op Curaçao ging in maart 2020 in.

3.19 - Aruba stelt mondkapje niet langer verplicht voor gevaccineerden

Op Aruba zijn mensen die volledig zijn gevaccineerd per 9 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog steeds een mondkapje in hun zaak verplichtstellen, maar de overheid denkt dat daar weinig gebruik van zal worden gemaakt.

Op maandag werden twee coronabesmettingen geregistreerd. In totaal waren die dag 41 Arubanen besmet en elf niet-ingezetenen. Sinds het begin van de crisis zijn 107 coronapatiënten op het eiland overleden, waaronder één niet-ingezetene. Omdat het aantal besmettingen al langere tijd laag is, vindt de overheid het verantwoord verdere versoepelingen door te voeren.

Zo is publiek weer toegestaan bij sportwedstrijden. Er geldt nog wel steeds een verbod op dansen. Verder zijn er minder reisrestricties. Aruba, Curaçao en Bonaire vormen vanaf woensdag een ‘bubble’, wat betekent dat reizigers tussen die landen die twee keer zijn gevaccineerd geen testen hoeven te laten zien.

Verder trekt het eiland weer veel toeristen, vooral Amerikanen. In mei van dit jaar lag het aantal bezoekers op meer dan zeventig procent van het aantal dat in 2019 in dezelfde maand naar Aruba kwam. Ook meert deze week, net als op Curaçao, voor het eerst sinds een jaar weer een cruiseschip aan. Sint Maarten had van de Caribische eilanden van het Koninkrijk de primeur en ontving enkele dagen geleden al voor het eerst een cruiseschip.