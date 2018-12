Japan executeert twee gevangenen

Keizo Okamoto (60) en Hiroya Suemori (67) werden opgehangen in het Osaka Detentiecentrum. Zij werden in 1988 ter dood veroordeeld voor de overval op twee zakenlieden. Zij hadden hun slachtoffers ontvoerd, gechanteerd om geld en vervolgens gewurgd. Daarna goten ze de twee lijken in beton en begroeven ze de resten in de bergen.

In juli executeerde Japan dertien leden van de sekte Aum Shinrikyo. De sekte zat achter de aanval met het zenuwgas sarin in de Tokiose metro in 1995, met dertien doden en meer dan 6000 gewonden tot gevolg.

Al jarenlang stellen mensenrechtenactivisten de executies en de omstandigheden waarin de gevangenen verkeren in Japan aan de kaak. Ook buitenlandse regeringen bestempelen het feit dat de terdoodveroordeelden niet te horen krijgen wanneer ze worden geëxecuteerd als bijzonder wreed. Terdoodveroordeelden leven vaak jarenlang in eenzame opsluiting.

Japan is samen met de Verenigde Staten een van de weinige geïndustrialiseerde landen die de doodstraf nog uitvoeren. Volgens Japanse media zitten momenteel 109 veroordeelden in de dodencel.