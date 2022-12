Vrouw (19) overleden na frontale botsing bij Apeldoorn

Bij het ongeval kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Ⓒ Persbureau Heitink

Apeldoorn - Een 19-jarige vrouw is overleden door een ongeluk in Apeldoorn. De bestuurster van een auto botste woensdagavond rond 22.30 uur op een andere auto op de Zutphensestraat ter hoogte van de oprit naar de A1. De vrouw is ter plekke gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later is overleden, aldus een politiewoordvoerder. Het slachtoffer komt uit Stokkum, een dorp in Gelderland.