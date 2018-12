Bewoners ’krakende’ flat Sydney weer huis uit

Volgens berichten in de media hebben de autoriteiten een uitgebreid onderzoek geëist en zo de aanzet gegeven tot de nieuwe ontruiming van de wolkenkrabber. Volgens de eigenaar, het bedrijf Icon, is het gebouw „structureel gezond.” Desondanks kunnen de bewoners tot maximaal tien dagen in hotels worden ondergebracht, terwijl deskundigen het gebouw onderzoeken. Icon verzekert de bewoners dat zij worden gecompenseerd.

De scheuren zijn waargenomen vanaf de tiende verdieping van het meer dan dertig verdiepingen tellende gebouw. Ook omwonenden meldden knisperende geluiden. Maandag moesten de bewoners plotseling hun appartementen verlaten. In de vroege ochtend van eerste kerstdag mochten veel bewoners terug naar huis.

Opal Tower. Ⓒ EPA

Er is geen instortingsgevaar, zo meldt ABC, onder verwijzing naar de autoriteiten. Volgens de politie waren er scheuren tot 2 millimeter ontdekt.

De Opal Tower is pas vier maanden geleden opgeleverd. Het gebouw is een van de vijf nieuwe wolkenkrabbers die op de plek staan waar de Olympische Spelen van 2000 zijn gehouden.