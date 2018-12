Overleden persoon uit vijver gehaald

De politie heeft nog niet bekendgemaakt of het een man of vrouw betreft. De persoon lag in een vijver aan de Ingenieur Op den Kampstraat in Brunssum, pal achter het gemeentehuis.

Agenten kregen een melding dat er een persoon in de vijver aan het zwemmen was, maar daarna plotseling stil bleef liggen. De politie gaat niet uit van een misdrijf en doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak.