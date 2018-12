Fransman (71) steekt oceaan over in vat

Jean-Jacques Savin heeft op zijn oude dag nog een bijzonder voornemen. In een grote barrel, een soort van capsule, wil hij de Atlantische Oceaan trotseren. De Fransman is inmiddels al vanaf de Canarische Eilanden op de westkust van Afrika vertrokken. Als alles goed gaat, komt hij eind maart aan op de Caraïben in Zuid-Amerika.

Zijn opvallende reiscapsule heeft hij zelf in elkaar gezet, meldt AFP. De ton bereikt slechts een ’snelheid’ van twee tot drie kilometer per uur. Hij wil zich enkel en alleen met de hulp van de stroming van de zee vooruit laten helpen.

Jean-Jacques Savin in zijn zelfgemaakte vat. Ⓒ Facebook

Via een online tracker is zijn locatie op zee live te volgen. Daarop is te zien dat hij al enkele tientallen kilometers van de kust af is. Geld en steun voor de actie verwierf hij via een crowdfundactie.

De Fransman heeft naast veel eten ook een paar flessen wijn uit zijn thuisland aan boord gehaald, speciaal voor nieuwjaarsavond en voor zijn verjaardag in januari. Als Savin zich verveelt, kan hij tijdens zijn maandenlange reis door een raampje naar beneden kijken om de onderwaterwereld te bewonderen.