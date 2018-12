Politie houdt derde verdachte aan in zaak Humeyra

Vermoedelijk zaten er in totaal drie mannen in de auto waaruit werd geschoten op Humeyra, die toen bij de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West was.

De tweede verdachte, een man van 25, is inmiddels op vrije voeten: de rechter-commissaris heeft dat besloten, tot onvrede van het OM. Die gaat tegen de beslissing in appèl. Hij blijft wel verdachte.

Na de arrestatie van de tweede verdachte gaf het OM openheid van zaken over de voorgeschiedenis tussen Bekir en Humeyra. Lees hier meer daarover.

Stille tocht

Het Rotterdam Design College, de school van Humeyra, houdt zaterdag een stille tocht om het geweld van mannen tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Die begint om 19.00 uur bij Werkhoefstraat 10 in Rotterdam.