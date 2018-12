Joodse organisaties willen verbod anti-Israël demonstraties op de Dam

Eerder deze maand was het weer raak tijdens de wekelijkse pro-Palestijnse manifestatie op zondag op de Dam. Een jonge activist riep onder meer dat „de Joden de vijand zijn van alle mensen” en „ze zijn een heel racistisch volk, die Joden.”

Beeld: Michael Jacobs

De rest van zijn ’verkondiging’ had dezelfde strekking, meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat antisemitisme in Nederland monitort. Ronny Naftaniel, vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg, heeft daarop een brandbrief gestuurd aan burgemeester Femke Halsema.

„Wij vinden dit, zeker bij het Nationaal Monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, volstrekt onaanvaardbaar. Het is kwetsend voor allen die een vrij en veilig land voorstaan, waar discriminatie en haat na de Tweede Wereldoorlog zouden moeten zijn uitgebannen”, aldus Naftaniel.

Een pro-Israël activist legde de uitspraken van de jongeman vast. Volgens het CIDI gaat het om de rechts-extremistische Finidi Fares. De stichting heeft aangifte tegen hem gedaan.

Ruzies

Naftaniel ziet het „nog een keer misgaan” op de Dam, omdat het geregeld tussen een treffen komt tussen sympathisanten van Palestina en Israël. Hij benadrukt dat iedereen het recht op demonstratie heeft en dat kritiek op de staat Israël geen enkel probleem is. „Als ze willen demonstreren tegen Israël moeten ze dat vooral doen, maar doe dat niet op de Dam. Het kan op genoeg andere plekken.”

Eerder schalden er al teksten van de voor Jodenhaat veroordeelde rapper Ismo over het Damplein. Daarin verheerlijkt hij zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers. „Op deze wijze hebben de demonstraties echter niets te maken met het Palestijnse volk of haar rechten; er komen mensen op af die vooral uit zijn op het zaaien van haat”, schrijft Naftaniel aan Halsema. Hij heeft nog geen reactie op de brief gehad. „Ik mag toch wel hopen dat ik die nog krijg.”

Hij verzoekt de gemeente de demonstraties op de Dam onmiddellijk te verbieden. „Datzelfde geldt voor het Jonas Daniël Meijerplein, dat middenin de historische Jodenbuurt staat en middels ’de Dokwerker’ het symbool is van het verzet tegen de Jodenvervolging.”

De pro-Palestijnse demonstranten staan vaak met borden te demonstreren met daarop foto’s van vermeende oorlogsmisdaden van Israël. Ook delen ze flyers uit en spreken ze Israëlische toeristen aan.