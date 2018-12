Amsterdam: brief van VN verandert niets

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de Raad van State onherroepelijk heeft bepaald dat de stad moet handhaven. „Het terrein is bestemd voor havengebonden bedrijvigheid. Daar mag niet gewoond worden. Daarom zal de gemeente handhaven.”

Vandaag probeerden ambtenaren het terrein te betreden om de situatie te bekijken en te overleggen met de protesterende krakers, die vooralsnog niet weg willen. „Het verzoek aan het comité van de VN leidt volgens het college niet tot vertraging of uitstel van het handhavingstraject”, aldus de woordvoerder.

Volgens de gemeente voldoet het terrein dat de krakers als alternatieve locatie in Amsterdam Noord is aangeboden ook aan de ’internationale standaarden’ waar de krakers mee schermen. „Er zijn immers voorzieningen aangelegd, zoals elektriciteit, water en sanitair, en het terrein is opgehoogd.”

Huurhuis aangeboden

Het college merkt daarbij op dat aan gezinnen met kinderen het aanbod is gedaan om een huurwoning te betrekken. „Ook is door de GGD zorg geboden aan eenieder die daar behoefte aan had en heeft.”

De stad hoopt dat het de krakers alsnog vrijwillig vertrekken. Zo niet, dan heeft burgemeester Halsema al aangekondigd om desnoods de politie opdracht te geven het terrein te laten ontruimen. De datum daarvoor is nog geheim om een ’verrassingseffect’ te kunnen garanderen.