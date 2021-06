Deventer sluit kade langs de IJssel wegens overlast door feestjes

Volgens de gemeente hebben zich op de avond van Koningsdag, op 14 mei en afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag groepen bij de IJssel verzameld om daar feest te vieren. Ze hielden bewust geen afstand, zegt de gemeente. De politie greep vrijdag en zaterdag in, maar stopte daar zondag mee omdat er niet voldoende mankracht was om telkens iedereen weg te sturen van de kade.

De groepen jongeren hadden in elk geval in het afgelopen weekeinde kratten bier bij zich. Ook zijn lachgasleveranciers betrapt. Omwonenden hebben geklaagd over harde muziek en enorme rommel die ’s morgens achterblijft als de feestvierders naar huis zijn. De Verlaagde Wellekade wordt nu elke avond afgesloten met dranghekken. Wie de afsluiting negeert is strafbaar.