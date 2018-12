Politie zoekt vermiste blonde vrouw (18) in bos

Op dit moment wordt gezocht in een bosachtig gebied in het noorden van Doetinchem. „We vermoeden dat ze daar is. Het wordt vroeg donker en we maken ons zorgen om haar gezondheid. Je wil niet dat een vrouw daar de nacht doorbrengt”, verklaart een politiewoordvoerder.

De vrouw is ongeveer 1.75 meter lang, heeft blond haar en draagt halfhoge roze of paarse schoenen. Ze heeft vermoedelijk een halflange grijze jas aan en een roze sjaal.