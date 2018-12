Vermiste blonde vrouw (18) gevonden na zoekactie in bos

Rond 4 uur werd gezocht in een bosachtig gebied in het noorden van Doetinchem, liet de politie weten.

„We vermoeden dat ze daar is. Het wordt vroeg donker en we maken ons zorgen om haar gezondheid. Je wil niet dat een vrouw daar de nacht doorbrengt”, verklaarde een politiewoordvoerder.

Even later werd gecommuniceerd dat de vrouw is gevonden. Waar ze was, en waarom ze vermist was, heeft de politie verder niet meer gecommuniceerd.