Hoekstra: ’Tenenkrommend dat pinautomaten dicht moeten’

Hoekstra vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland binnen een redelijke afstand toegang heeft tot contant geld. „Mijn indruk is dat banken dat ook echt wel heel duidelijk op hun netvlies hebben”, aldus de minister. „Tegelijkertijd snap ik ook echt dat banken in hun maag zitten met het tuig dat die dingen vernielt.”

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het „een reden tot zorg” dat het aantal plofkraken de laatste tijd toeneemt. Ook hij heeft er begrip voor dat banken op sommige risicolocaties geen geldautomaten meer plaatsen. „Ik realiseer me dat dit heel akelig is voor mensen die daar direct in de buurt wonen. Aan de andere kant moeten we om de veiligheid van de omgeving denken.”