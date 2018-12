Kritiek EU: Israël bouwt illegaal nieuwe huizen voor kolonisten

Israël heeft de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverd. Inmiddels wonen er ruim 600.000 kolonisten verdeeld over tweehonderd nederzettingen.

De Palestijnen willen in het gebied een onafhankelijke staat vestigen. De VN-Veiligheidsraad heeft in 2016 een volledige vestigingsstop in de bezette gebieden geëist van Israël.