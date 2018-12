Buschauffeur koopt cadeaus voor 70 kinderen: ’Ik kreeg altijd twee sokken’

Hij noteerde alle wensen in een boekje. Vervolgens kocht de schoolbuschauffeur daadwerkelijk alle gewenste cadeaus, zo vertelt hij later tegen Amerikaanse media. De school is trots. „Er stond zelfs een fiets in de bus! Dit laat weer zien hoeveel goeds er nog is in de wereld.”

Jenkins kreeg financiële hulp van een collega en ook een ouder legde wat bij. Toch betaalde hij het grootste gedeelte zelf. „En daar twijfelde hij echt niet over. Hij wilde altijd al iets doen voor die kinderen”, vertelt zijn vrouw Shaneqia. „Daarover praat hij al maanden.”

„Die gezichten van die kinderen zien...”, reageert Curtis Jenkins zelf. „Meer zou ik nooit kunnen krijgen van dat geld.”

Moeder huilde

De 11-jarige Ethan Ingle kreeg een koptelefoon in zijn favoriete kleur: rood. „Ik vindt hem mooi, het is geweldig”, reageert hij. Zijn moeder moest huilen toen ze ervan hoorde. Ze noemt Jenkins ’de meest geweldige buschauffeur die er bestaat’. „Hij is altijd goed tegen mijn zoon en alle andere kinderen.”

De chauffeur vertelt dat hij als kind geen grote cadeaus kreeg. „Ik had een tante en die kocht een stel sokken, en gaf ons allemaal één paar. Maar als je naar school gaat met gaten in je sokken, betekent zo’n nieuw paar veel voor je”, vertelt hij.

Geloof

Jenkins wil kinderen laten zien dat alle kinderen geliefd worden. „Ik heb geen baan, ik ben op een missie van God”, zegt hij. „Maar ik praat niet over religie met ze. Ik laat ze gewoon weten dat ze iedereen kunnen liefhebben, dat het allemaal goed is.”