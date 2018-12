Kind gewond bij kledingwinkel Amsterdam

Het incident gebeurde rond 15.00 uur in de buurt van een Zeeman-filiaal aan de Karspeldreef. De jongen werd even later naar het ziekenhuis vervoerd met hartslag en wordt daar nu behandeld aan zijn verwondingen.

Aanvankelijk kreeg de politie een melding van een ’steekpartij’. „Daardoor hebben lokale media dat overgenomen. Maar we weten niet zeker of hij is neergestoken. De recherche onderzoekt het nu, de jongen ligt nog in het ziekenhuis. Hij is aanspreekbaar.”

„Wat de omstandigheden waren, weten we ook niet. Wij hebben nog veel vragen”, aldus een woordvoerder van de politie. „Of we actief op zoek zijn naar daders? Nee, want we weten nog niet wat er precies is gebeurd. We moeten de jongen nog horen.”

Toen de jongen gewond raakte, was het druk bij de winkel. Verschillende hulpdiensten rukten vervolgens uit.

