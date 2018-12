Dierentuin in Amersfoort verwelkomt luiaardje

Moeder luiaard kwam volgens Wesbonk opeens voor haar hangen. „Zo leek het voor mij bijna dat zij haar jong graag even wilde laten zien”, licht de verraste verzorger toe.

Het geslacht van het jong is nog niet bekend. De dierentuin willen moeder en kind eerst rustig laten bijkomen. ’’Het verschil tussen mannetje of vrouwtje is bijna niet te zien, dus dat moet uiteindelijk blijken uit een DNA-test’’, zegt Wesbonk.