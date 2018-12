Meer doden in vliegverkeer dan vorig jaar

Hij wees erop dat het voorgaande jaar in de wereldluchtvaart een absoluut uitzonderlijk jaar was met extreem lage aantallen slachtoffers. Uit de analyse van het in Hamburg gevestigde onderzoeksbureau voor luchtvaarttijdschrift Aero International blijkt het aantal slachtoffers in 2018 reeds boven het tienjaars gemiddelde van 448 doden te liggen, maar nog steeds ver onder het 25-jarig gemiddelde van 844 dodelijke slachtoffers.

’Geen paniek’

Geen reden tot paniek, meent JACDEC, dat al bijna 30 jaar ongevallen en ernstige incidenten in de burgerluchtvaart registreert en analyseert. Het heeft betrekking op vliegtuigen met een gewicht van meer dan 5,7 ton of negentien zitplaatsen. „De langetermijnvergelijking laat zien dat het toch al lage aantal slachtoffers in het luchtverkeer blijft dalen, terwijl het aantal passagiers toeneemt”, zegt ook de Federatie van de Duitse luchtvaartindustrie (BDL).

Onder de ernstige ongevallen was dit jaar de crash van een Boeing 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air. Het vrijwel gloednieuwe vliegtuig stortte op 29 oktober in zee, slechts elf minuten na de start vanaf de Indonesische hoofdstad Jakarta, waarbij alle 189 inzittenden om het leven kwamen.