Rijke cultuur dankzij goudhandel

Gouden armband met een afbeelding van de godin Hathor. 250-100 voor Chr.

Geen kleurrijke Perzische markt zoals bij de vorige expositie over Iran, maar een stemmige dodenakker met zwartgeblakerde grafheuvels en incomplete piramiden. De sfeer is sober op de nieuwe tentoonstelling Nubië – Land van de Zwarte Farao’s in het Drents Museum Assen.