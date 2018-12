Drankendief jat ruim 15.000 flessen

De dief viel uiteindelijk in Ermelo door de mand. Volgens Omroep Gelderland kwam de politie de verdachte op het spoor toen een medewerker van een van de supermarkten aangifte deed van winkeldiefstal. In die winkel was voor 1200 euro aan port gestolen.

Netjes gekleed

De man zonder vast woonadres ging volgens de politie zeer geslepen te werk. Wat bijvoorbeeld opviel was dat de verdachte altijd netjes gekleed was en hij vaak meerdere keren per dag een klein bedrag pinde.

Uit onderzoek kwam tevens naar voren dat de drankendief meerdere keren per dag in hetzelfde filiaal toe kon slaan. Ook sprokkelde hij zijn buit telkens uit dezelfde keten bij elkaar.