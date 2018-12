Evert overleefde brand ’t Hemeltje, nu is hij piloot

„De eerste vlucht als captain vormde een van de mooiste momenten uit mijn leven.” Ⓒ Eigen foto

Evert Voortman (35) staat na de jaarwisseling traditiegetrouw stil bij de tragische 1 januari 2001. Hij was aanwezig bij de veelbesproken brand in Café ’t Hemeltje in Volendam, waar veertien jongeren omkwamen. Evert raakte verbrand aan zijn hoofd en handen en kon een paar maanden niet werken. De timmerman van beroep ging hierdoor anders nadenken over het leven en hij besloot zijn ultieme droom na te jagen. Nu is hij gezagvoerder bij TUI fly, op uitzonderlijk jonge leeftijd.