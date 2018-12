Ruzie om Hitlers huis, bedevaartsoord voor extreem-rechts

Het pastelkleurige huis op de hoek van een winkelstraat is een geliefde plek voor extreem-rechtse figuren. Sommigen komen van heinde en verre, zoals uit het buurland Hongarije. Op de begane grond is de gevel sinds jaar en dag besmeurd met zwarte verf, voor de deur staat een stenen monument: ,,Voor vrede, vrijheid en democratie. Nooit meer fascisme. Miljoenen doden manen ons.”

Over het huis, waar een vloek op lijkt te rusten, is al decennialang gesteggel. Maar geen van de mogelijke oplossingen bevredigt volledig. Sommige personen pleiten voor het afbreken van het huis, anderen willen er een museum in. En een derde groep wil er zo min mogelijk aandacht voor, om geen slapende honden wakker te maken.

Mishandeld door pa

Hitler zelf schreef er al een kleine eeuw geleden, in 1924 over in Mein Kampf. Het eerste hoofdstuk van zijn biografie begint er mee: ,,Het is een geluk, zo dunkt me, dat het lot mij als geboorteplek Braunau am Inn toewees. Want dit stadje ligt op de grens van twee Duitse staten, waarvan de hereniging - tenminste voor ons jongeren - een met alle middelen uit te voeren levensopgave is.”

Hitlers vader, die de baldadige zoon dikwijls bont en blauw sloeg, was een Oostenrijkse douanier, die deels ook in het Duitse Passau werkte. Zijn huis, waartegenover thans Turkse döner kebab verkocht wordt, stond op een steenworp van de grensrivier Inn. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 spraken Arabische asielzoekers met smokkelaars voor de deur af.

’Meer dan drie ton’

Nu wil de vroegere eigenaresse Gerline Pommer (68) Hitlers huis, waar lange tijd gehandicapten woonden, weer terug. Ze werd in 2017 voor het bedrag van 310.000 euro onteigend. De hardnekkige vrouw wil echter anderhalf miljoen euro en stapt naar het Europese Hof.

